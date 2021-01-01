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8 750 руб
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  • ТРАЕКТОРИЯ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ
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  • ТРАЕКТОРИЯ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ
8 750 руб
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  • ТРАЕКТОРИЯ Санкт-Петербург
8 750 руб
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  • ТРАЕКТОРИЯ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ
  • ТРАЕКТОРИЯ Санкт-Петербург
8 750 руб
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  • ТРАЕКТОРИЯ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ
8 750 руб
Нашли дешевле?
  • ТРАЕКТОРИЯ НА ПАВЕЛЕЦКОЙ
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 1 фото
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 2 фото
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 3 фото
3XL
S
M
L
XL
XXL
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 1 фото
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 2 фото
Гидрокуртка Jobe TORONTO JACKET 2MM SS21 от Jobe в интернет магазине www.traektoria.ru - 3 фото
ГИДРОКУРТКА JOBE TORONTO JACKET 2MM
ГИДРОКУРТКА JOBE TORONTO JACKET 2MM
ГИДРОКУРТКА JOBE TORONTO JACKET 2MM
Jobe

Гидрокуртка Jobe Toronto Jacket 2MM

Артикул: 138937 SS21
Наличие в магазинах
Пол: Мужcкой
Цвет: ASSORTED
  • ГИДРОКУРТКА JOBE TORONTO JACKET 2MM ASSORTED
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8 750 руб

Срок оформления Предзаказа: с 25.10.2019 по 07.11.2019 18:00 часов по московскому времени. Для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 30%. Срок внесения предоплаты 24 часа. Срок выполнения Предзаказа начиная с 20.04.2020 в течение 4-х (четырех) недель. Доставка Предзаказа осуществляется бесплатно. Как только мы будем готовы выполнить ваш предзаказ мы вас проинформируем. С условиями предзаказа можно ознакомится в Правилах.

Юридические лица могут оформить предзаказ обратившись в Колл-центр по телефону 8 800 333-13-63 либо написать запрос на электронную почту info@traektoria.ru указав данные о выбранном товаре и сведения о плательщике для получения счета на оплату. Срок внесения предоплаты 3 (три) рабочих дня.

Jobe

Доски голландской марки Jobe и оборудование для занятий водными видами спорта известны во всем мире. Они являются воплощением высокотехнологичного подхода к разработке и производству спортивных товаров.

Каждая Ваша тренировка будет проходить с еще большим комфортом и удовольствием благодаря гидрокуртке Toronto от Jobe. Эта практичная вещь имеет молнию спереди, небольшой воротник, а также плоские швы, предотвращающие натирание. 


Особенности:
  • Мужская гидрокуртка
  • Толщина неопрена: 2 мм
  • Стандартный крой
  • Застежка на молнии спереди
  • Воротник
  • Длинные рукава
  • Мягкие плоские швы
  • Состав: 83% нейлон, 17% спандекс.

Параметры фильтра

Толщина
2 мм
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