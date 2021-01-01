Артикул: 138937 SS21

Срок оформления Предзаказа: с 25.10.2019 по 07.11.2019 18:00 часов по московскому времени. Для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 30%. Срок внесения предоплаты 24 часа. Срок выполнения Предзаказа начиная с 20.04.2020 в течение 4-х (четырех) недель. Доставка Предзаказа осуществляется бесплатно. Как только мы будем готовы выполнить ваш предзаказ мы вас проинформируем. С условиями предзаказа можно ознакомится в .

Юридические лица могут оформить предзаказ обратившись в Колл-центр по телефону 8 800 333-13-63 либо написать запрос на электронную почту info@traektoria.ru указав данные о выбранном товаре и сведения о плательщике для получения счета на оплату. Срок внесения предоплаты 3 (три) рабочих дня.